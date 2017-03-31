芝加哥期市：5月玉米期货升至近两周高位，因USDA玉米种植面积预估利多

路透3月31日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，近月5 月合约 接近两周高位，交易商称，此前美国农业部预估今年美国玉 米种植面积少于预期。 5月玉米期货 结算价收高6-3/4美分，报每蒲式耳3.64-1/4美元 ，盘中触及3月20日来最高的3.66-3/4美元。 分析师表示，市场间的套利交易带动玉米期货上涨，大豆期货下跌。 美国农业部预计，今年美国玉米种植面积为8,999.6万英亩，低于市 场预估均值9,096.9万英亩。 利空的旧作库存数据限制了玉米的升幅。美国农业部报告，截至3月1 日美国玉米库存为86.16亿蒲式耳，按年增加10%，高于市场预估均值85.3 4亿。 今日CBOT玉米期货成交量预计为547,874口。(完) (编译 李军; 审校 刘静)