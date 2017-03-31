芝加哥期市：5月玉米期货升至近两周高位，因USDA玉米种植面积预估利多

《汇市简讯》美元指数窄幅波动，对穆迪调降中国评级反应平淡
0310GMT * 美元指数在亚洲盘开盘上扬0.4%，之后持平，对穆迪调降中国评 级反应平静 * E-迷你标普500指数期货跌0.1%，美国原油涨0.5%，日股日经指数 涨0.5%，日本外亚洲股市跌0.1%，中国股市沪综指跌0.5% * 动能分析显示中性趋势，5日、10日和20日移动均线向下，偏空格 局确立 * 长线目标为95.88 * 纽约盘低点96.87和本周高点97.44分别为支撑/阻力位 (完) (编译 张荻； 审校 张涛)
路透3月31日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，近月5 月合约 接近两周高位，交易商称，此前美国农业部预估今年美国玉 米种植面积少于预期。 5月玉米期货 结算价收高6-3/4美分，报每蒲式耳3.64-1/4美元 ，盘中触及3月20日来最高的3.66-3/4美元。 分析师表示，市场间的套利交易带动玉米期货上涨，大豆期货下跌。 美国农业部预计，今年美国玉米种植面积为8,999.6万英亩，低于市 场预估均值9,096.9万英亩。 利空的旧作库存数据限制了玉米的升幅。美国农业部报告，截至3月1 日美国玉米库存为86.16亿蒲式耳，按年增加10%，高于市场预估均值85.3 4亿。 今日CBOT玉米期货成交量预计为547,874口。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
0310GMT * 美元指数在亚洲盘开盘上扬0.4%，之后持平，对穆迪调降中国评 级反应平静 * E-迷你标普500指数期货跌0.1%，美国原油涨0.5%，日股日经指数 涨0.5%，日本外亚洲股市跌0.1%，中国股市沪综指跌0.5% * 动能分析显示中性趋势，5日、10日和20日移动均线向下，偏空格 局确立 * 长线目标为95.88 * 纽约盘低点96.87和本周高点97.44分别为支撑/阻力位 (完) (编译 张荻； 审校 张涛)
路透法兰克福5月23日 - 欧洲央行总裁德拉吉周二在致欧洲议会一成员的信中表示，一旦英国退出欧盟，欧盟或失去对清算活动的部分监管。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年% 上年同月（季）按 年% 2017年3月 零售销售值 +3.1 -5.8 -9.8 2017年3月 零售销售量 +2.7 -6.2 -7.8 2017年4月 综合消费物价指数(CPI) +2.0 +0.5 +2.7 2017年4月 甲类消费物价指数(CPI +2.2 +0.2 +3.0 A) 2017