芝加哥期市：CBOT玉米收跌，因技术性卖盘

《汇市简讯》欧元/日圆料维持区间交投
2320GMT * 欧元/日圆盘初上涨0.1%，开盘略下滑 * 今日无重大数据，料区间交投 * 动能分析显示中性，5日、10日和20日移动均线上行，呈多头格局 * 若收在位于123.70的20日移动均线下方，则威胁到上行趋势 * 纽约盘124.60/125.27分别为首道支撑/阻力位 (完) (编译 张荻； 审校 孙国玉)
路透芝加哥4月6日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周四下跌约1 %，5月合约 触及本周最低水平，交易员称，主要因技术性卖盘。 CBOT-5月玉米合约 收跌4美分，报每蒲式耳3.60-3/4美元。 上周出口销售数据强劲，但未能提振价格。美国农业部报告，上周出 口销售旧作玉米113.81万吨，高于预估，销售新作玉米3.46万吨。 包括原油在内的其它商品期货走高，给玉米期货带来支撑。汤森路透 跟踪19种核心商品的CoreCommodity CRB指数 升0.3%。 今日CBOT玉米期货成交量预计为266,130口。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)
2320GMT * 欧元/日圆盘初上涨0.1%，开盘略下滑 * 今日无重大数据，料区间交投 * 动能分析显示中性，5日、10日和20日移动均线上行，呈多头格局 * 若收在位于123.70的20日移动均线下方，则威胁到上行趋势 * 纽约盘124.60/125.27分别为首道支撑/阻力位 (完) (编译 张荻； 审校 孙国玉)
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月24日(三) 0130 澳洲建筑完工(较前季) 第一季 -0.2% -0.2% 0600 德国Gfk消费者信心指数 6月 10.2 10.2 0715 瑞士工业订单(较上年同期) 第一季 -- -3.3% 0900 意大利对非欧盟贸易收支(亿欧元) 4月初值 -- 顺差41.4 1100 美国MBA抵押贷款市场指数 前周 -- 398.8 抵押贷款再融资指数 -- 1,269.1
路透巴黎5月23日 - 欧洲央行执委科尔周二表示，对欧洲央行来说，负利率一直是个有效的货币政策工具，没有理由调整关于其使用的指引。