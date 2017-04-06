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市场报道 | 2017年 4月 7日 星期五 04:44 BJT

芝加哥期市：CBOT玉米收跌，因技术性卖盘

    路透芝加哥4月6日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周四下跌约1
%，5月合约     触及本周最低水平，交易员称，主要因技术性卖盘。
    
    CBOT-5月玉米合约     收跌4美分，报每蒲式耳3.60-3/4美元。
    
    上周出口销售数据强劲，但未能提振价格。美国农业部报告，上周出
口销售旧作玉米113.81万吨，高于预估，销售新作玉米3.46万吨。
    
    包括原油在内的其它商品期货走高，给玉米期货带来支撑。汤森路透
跟踪19种核心商品的CoreCommodity CRB指数         升0.3%。
    
    今日CBOT玉米期货成交量预计为266,130口。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)
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