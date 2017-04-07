芝加哥期市：CBOT玉米期货下跌，因技术性卖盘和南美作物丰产

路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收跌， 因技术性卖盘和下周美国农业部发布月度报告前有轧平仓位动作，分析师 预计，报告将显示库存增加和南美大丰收。 CBOT-5月玉米合约 收跌1-1/4美分，报每蒲式耳3.59-1/2美元。 本周，该合约下跌4-3/4美分，或约1.3%。 分析师预计，美国农业部下周将发布的月度供需报告将显示，2016/1 7年美国和全球玉米结转库存增加。 分析师还预计，美国农业部下周会将巴西和阿根廷2016/17年玉米产 量预估上调。(完) (编译 刘静；审校 李军)