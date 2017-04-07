芝加哥期市：CBOT玉米期货下跌，因技术性卖盘和南美作物丰产

香港个股：吉利汽车称不排除寻求与宝腾、路特斯潜在合作的可能性
路透香港5月24日 - 中国民营汽车生产商--吉利汽车周三称，不排除寻求与宝腾(PROTON Holdings Bhd)及/或路特斯(Lotus)潜在合作机会的可能性。
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收跌， 因技术性卖盘和下周美国农业部发布月度报告前有轧平仓位动作，分析师 预计，报告将显示库存增加和南美大丰收。 CBOT-5月玉米合约 收跌1-1/4美分，报每蒲式耳3.59-1/2美元。 本周，该合约下跌4-3/4美分，或约1.3%。 分析师预计，美国农业部下周将发布的月度供需报告将显示，2016/1 7年美国和全球玉米结转库存增加。 分析师还预计，美国农业部下周会将巴西和阿根廷2016/17年玉米产 量预估上调。(完) (编译 刘静；审校 李军)
路透香港5月24日 - 中国民营汽车生产商--吉利汽车周三称，不排除寻求与宝腾(PROTON Holdings Bhd)及/或路特斯(Lotus)潜在合作机会的可能性。
路透法兰克福5月24日 - 欧洲央行副总裁冈斯坦西欧周三表示，欧元区房地产市场并未过热，但有一些地方房价偏高需要加以留意，特别市在主要城市的周边。
路透香港5月24日 - 香港证监会周三称，正在调查大量个案，当中涉及对于上市公司高级管理层的严重指控及有关人士的失职行为。