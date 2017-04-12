芝加哥期市：玉米期货上扬，因空头回补和美国天气状况不确定

更新版 2-中国汇市：人民币窄幅整理微收跌，穆迪调降中国评级影响有限

* 人民币窄幅整理微收跌，有效波幅不大 * 客盘购汇仍较多，大行适度提供流动性 * 穆迪调整中国评级影响不大，客盘因素仍占主导 * 短期汇价料延续区间窄幅整理 * 关注美联储会议纪要 (新增评论和收盘报价) 路透上海/北京5月24日 - 人民币兑美元即期周三窄幅整理微收跌，中间价 则大幅调降。交易员表示，穆迪调降中国主权评级的冲击有限，影响市场的主要因素仍是客 盘、以及监管层的态度，目前看客盘购汇仍较多，而大行适度提供美元流动性，因此短期区 间窄幅整理走势料难改。 他们并表示，客盘仍以贸易实需为主，对宏观事件敏感度不高；穆迪调降中国评级可能 会小幅增加国企的境外发债成本，但总成本不至于明显增加。市场更关心晚间美联储本月初 利率决议会议纪要，以借此寻找6月可能升息的线索。 “国际评级对国际投资者影响会大些，但中国的汇市比较封闭，参与者都比较‘讲政治 ’，所以没啥大变动。”一中资行交易员称， 他并表示，离岸人民币早间对评级有所反应，但很快缩减跌幅，因为离岸掉期市场疑似 受到干预；同时境