芝加哥期市：玉米期货上扬，因空头回补和美国天气状况不确定

《全球汇市》美元守在六个半月低点上方，市场聚焦美联储会议纪录
路透伦敦5月24日 - 美元周三守在上日触及的六个半月低点上方，因一名美国联邦储备理事会(FED/美联储)资深官员的谈话重燃美国可能升息的预期。
路透芝加哥4月12日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三收涨，分析师称，因包括空头回补在内的技术性买盘，以及美国玉米播种期的天气状况不确定。
CBOT-5月玉米期货收涨2-1/2美分，报每蒲式耳3.69美元，盘中触及一周高位3.71-1/2美元。
天气预报称，美国中西部未来一周将有零星降雨，可能导致播种放缓。农业部之前表示，截至4月9日，玉米播种率为3%，与五年均值一致。
商品基金持有大量CBOT玉米净空头头寸，市场容易出现空头回补。
今日CBOT玉米期货成交量预计为464,365口。(完) (编译 母红; 审校 刘静)
路透伦敦5月24日 - 美元周三守在上日触及的六个半月低点上方，因一名美国联邦储备理事会(FED/美联储)资深官员的谈话重燃美国可能升息的预期。
* 人民币窄幅整理微收跌，有效波幅不大 * 客盘购汇仍较多，大行适度提供流动性 * 穆迪调整中国评级影响不大，客盘因素仍占主导 * 短期汇价料延续区间窄幅整理 * 关注美联储会议纪要 (新增评论和收盘报价) 路透上海/北京5月24日 - 人民币兑美元即期周三窄幅整理微收跌，中间价 则大幅调降。交易员表示，穆迪调降中国主权评级的冲击有限，影响市场的主要因素仍是客 盘、以及监管层的态度，目前看客盘购汇仍较多，而大行适度提供美元流动性，因此短期区 间窄幅整理走势料难改。 他们并表示，客盘仍以贸易实需为主，对宏观事件敏感度不高；穆迪调降中国评级可能 会小幅增加国企的境外发债成本，但总成本不至于明显增加。市场更关心晚间美联储本月初 利率决议会议纪要，以借此寻找6月可能升息的线索。 “国际评级对国际投资者影响会大些，但中国的汇市比较封闭，参与者都比较‘讲政治 ’，所以没啥大变动。”一中资行交易员称， 他并表示，离岸人民币早间对评级有所反应，但很快缩减跌幅，因为离岸掉期市场疑似 受到干预；同时境
路透香港5月24日 - 中国民营汽车生产商--吉利汽车周三称，不排除寻求与宝腾(PROTON Holdings Bhd)及/或路特斯(Lotus)潜在合作机会的可能性。