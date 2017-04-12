版本:
中国
市场报道 | 2017年 4月 13日 星期四 04:44 BJT

芝加哥期市：玉米期货上扬，因空头回补和美国天气状况不确定

路透芝加哥4月12日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三收涨，分析师称，因包括空头回补在内的技术性买盘，以及美国玉米播种期的天气状况不确定。

CBOT-5月玉米期货收涨2-1/2美分，报每蒲式耳3.69美元，盘中触及一周高位3.71-1/2美元。

天气预报称，美国中西部未来一周将有零星降雨，可能导致播种放缓。农业部之前表示，截至4月9日，玉米播种率为3%，与五年均值一致。

商品基金持有大量CBOT玉米净空头头寸，市场容易出现空头回补。

今日CBOT玉米期货成交量预计为464,365口。(完) (编译 母红; 审校 刘静)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐