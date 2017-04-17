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市场报道 | 2017年 4月 18日 星期二 04:47 BJT

芝加哥期市：CBOT玉米期货收跌，受累于大豆和小麦市场回落

路透芝加哥4月17日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周一收跌，分析师称，受累于小麦和大豆市场回落。

CBOT-5月玉米期货收跌4-1/2美分，报每蒲式耳3.66-1/2美元。

在农业部公布周度作物生长报告前，接受路透调查的分析师预计，4月16日当周美国玉米播种完成率为8%，之前一周为3%。

农业部报告，上周出口检验美国玉米132.8134万吨，分析师预估区间为110-140万吨。

市场认为，玉米期货上周四触及五周高位后呈现技术性超买。指标5月合约在隔夜交易中在20日波林格区间的高端遇阻。

今日CBOT玉米期货成交量预计为258,456口。(完) (编译 母红; 审校 李军)
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