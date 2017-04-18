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市场报道 | 2017年 4月 19日 星期三 04:44 BJT

芝加哥期市：CBOT玉米期货收跌，受大豆价格下滑影响

    路透芝加哥4月18日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周二收跌，
受大豆价格下跌影响。
    
    市场仍被认为超买，此前玉米价格在上周大幅上涨。今日跌幅有限，
因美国中西部地区的种植开局缓慢。
    
    美国农业部称，截至4月16日，农户仅完成了意向播种面积的6%，低
于市场预期。
    
    CBOT-5月玉米期货     收跌4-3/4美分，报每蒲式耳3.61-3/4美元。

    今日CBOT玉米期货成交量预计为436,441口。(完) (编译 刘静；审校 李军)
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