芝加哥期市：CBOT玉米期货收跌，受大豆价格下滑影响

中信建投期货：沪锌保持短多长空思路
近期，沪锌主力合约1707持续反弹。但是后期随着锌精矿产量逐步回升，以及下游消费走弱，将对锌价形成拖累，预计锌价中期重心或下移。
路透芝加哥4月18日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周二收跌， 受大豆价格下跌影响。 市场仍被认为超买，此前玉米价格在上周大幅上涨。今日跌幅有限， 因美国中西部地区的种植开局缓慢。 美国农业部称，截至4月16日，农户仅完成了意向播种面积的6%，低 于市场预期。 CBOT-5月玉米期货 收跌4-3/4美分，报每蒲式耳3.61-3/4美元。 今日CBOT玉米期货成交量预计为436,441口。(完) (编译 刘静；审校 李军)
近期，沪锌主力合约1707持续反弹。但是后期随着锌精矿产量逐步回升，以及下游消费走弱，将对锌价形成拖累，预计锌价中期重心或下移。
* 美元指数脱离六个半月低点 * 美债收益率上升提振美元 * 当前焦点自美国政治转向美联储货币政策 * 市场等待稍晚公布美联储会议记录以寻找线索 路透东京5月24日 - 美元周三盘初持坚，兑主要货币已自六个半月低点反弹，得益于美债收益率上升，投资者焦点现转向美国联邦储备理事会(美联储/FED)的货币政策立场。 美元指数 持稳于97.336，上日升0.4%。 美元勉力脱离周一所及的11月9日来低点96.797，当时围绕特朗普竞选团队疑与俄罗斯勾结的担忧打压美元。 美国公债价格下降，对美元构成提振。美国指标10年期公债收益率(殖利率) 隔夜上升3个基点，距离上周购债避险潮时触及的一个月低位拉开一些距离。 “美债收益率上升支撑美元。对美国公债的投机性买盘似乎已经结束，关于特朗普的担忧和地缘政治风险也不再是新鲜的新闻，”大和证券的资深外汇策略师Yukio Ishizuki表示。 美元兑日圆 上涨0.15%至111.945日圆，创一周
路透伦敦5月23日 - 周二公布的数据显示，英国退欧使得消费者捂紧荷包，已对政府财政及零售商造成影响，显示更加广泛地感受到今年年初的经济放缓态势。