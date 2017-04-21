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市场报道 | 2017年 4月 22日 星期六 04:47 BJT

芝加哥期市：CBOT玉米期货收低，因种植天气改善

    路透芝加哥4月21日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货     周五
收低，分析师称因本周美国中西部种植天气改善。
    
    天气预报显示美国中西部北半部天气更为干燥，农户将可加快种植进
度。
            
    CBOT-5月玉米     收低3/4美分，报每蒲式耳3.57美元，盘中稍早该
合约一度触及三周低点3.56-3/4美元。
    
    今日CBOT玉米期货成交量预计为485,303口。(完) (编译 李军; 审校 母红)
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