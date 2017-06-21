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市场报道 | 2017年 6月 22日 星期四 05:17 BJT

芝加哥期市：玉米期货收跌，因美国作物天气良好

路透芝加哥6月21日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三收跌1-1/4美分，报每蒲式耳3.68-3/4美元，交易商称，因美国中西部天气状况有利于作物生长。

另外，商品市场普跌也拖累玉米表现。汤森路透核心商品CRB Index指数下跌1.3%，触及去年4月以来最低。

分析师表示，玉米交易员在美国农业部6月30日公布季度库存和种植面积报告前调整仓位，静待新消息出炉。

分析师预计，农业部周四公布的周度报告将显示，上周出口销售美国玉米65-105万吨(新旧作合计)。

今日CBOT玉米期货成交量预计为323,328口。(完) (编译 母红; 审校 利棣儿)
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