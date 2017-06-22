芝加哥期市：CBOT玉米收跌，因美国中西部天气转冷

路透芝加哥6月22日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月玉米期货 周 四收盘下跌6美分，或1.6%，报每蒲式耳3.62-3/4美元，交易员称，因预 报称美国中西部地区天气转冷。 美国出口销售数据疲弱也影响了玉米价格。美国农业部报告称，上周 美国玉米出口销量在预估区间的低端。 交易员表示，全球产量增加，美国玉米作物种植带的降雨预告，打压 了玉米价格。 分析师表示，在美国农业部6月30日发布季度库存和种植面积报告前 ，玉米交易员调整头寸，等待新消息。 今日CBOT玉米期货成交量预计为417,622口。(完) (编译 刘静；审校 李军)