芝加哥期市：CBOT玉米期货收在六个月低点，因美国降温及降雨

路透芝加哥6月23日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月玉米期货 周 五收盘下跌5美分，报每蒲式耳3.57-3/4美元，为12月来最低，交易商称 因预报美国气温下降及有对作物有利的降雨。 全球供应充裕以及美国谷物在出口市场的需求乏善可陈，也令玉米期 价承压，因在美国农业部6月30日发布库存和种植面积数据前，交易商开 始轧平仓位。 预报称，下月初美国玉米种植带普遍将有降雨。美国玉米作物多数将 在7月经历决定产量的授粉期。 今日CBOT玉米期货成交量预计为569,360口。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)