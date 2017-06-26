芝加哥期市：CBOT玉米期货上涨，跌至数月低点后获低吸买盘

路透芝加哥6月26日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周一收高， 交易商称在上周跌至数月低点后，有低吸买盘承接。 7月玉米期货 收高1-1/4美分，报每蒲式耳3.59美元，上周五该 合约跌至9月来最低的3.56-1/2美元。 交易商称，周末有对作物有利的降雨，特别是在中西部的东部地区， 这提振了产量前景。 在美国农业部发布周度作物生长报告前，路透访查的分析师预计，美 国玉米生长优良率为68%，较之前一周上升了一个百分点。 美国农业部报告，最近一周出口检验美国玉米96.5608万吨，符合市 场预估的90-110万吨。 今日CBOT玉米期货成交量预计为493,221口。(完) (编译 李军; 审校 母红)