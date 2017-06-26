芝加哥期市：CBOT玉米期货上涨，跌至数月低点后获低吸买盘

美国股市：开盘走高，市场重新评估欧洲央行总裁德拉吉的讲话
路透6月28日 - 美国股市周三开盘走高，因金融股上涨，以及此前有报道称，投资者过度解读欧洲央行总裁德拉吉有关刺激计划的讲话。
路透芝加哥6月26日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周一收高， 交易商称在上周跌至数月低点后，有低吸买盘承接。 7月玉米期货 收高1-1/4美分，报每蒲式耳3.59美元，上周五该 合约跌至9月来最低的3.56-1/2美元。 交易商称，周末有对作物有利的降雨，特别是在中西部的东部地区， 这提振了产量前景。 在美国农业部发布周度作物生长报告前，路透访查的分析师预计，美 国玉米生长优良率为68%，较之前一周上升了一个百分点。 美国农业部报告，最近一周出口检验美国玉米96.5608万吨，符合市 场预估的90-110万吨。 今日CBOT玉米期货成交量预计为493,221口。(完) (编译 李军; 审校 母红)
路透6月28日 - 美国股市周三开盘走高，因金融股上涨，以及此前有报道称，投资者过度解读欧洲央行总裁德拉吉有关刺激计划的讲话。
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美国商务部经济分析局数据显示，美国5月商品贸易收支初值为逆差659亿美元，趸售库存增长0.3% 当前值 前次值 失业率(%) 4.3 (5月) 4.4 (4月) 非农业就业岗位(万) 增加13.8 (5月) 增加17.4 (4月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (5月) +0.2 (4月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) -0.1 (5月) +0.2 (4月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.1