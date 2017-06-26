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市场报道 | 2017年 6月 27日 星期二 04:49 BJT

芝加哥期市：CBOT玉米期货上涨，跌至数月低点后获低吸买盘

    路透芝加哥6月26日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周一收高，
交易商称在上周跌至数月低点后，有低吸买盘承接。
    
    7月玉米期货     收高1-1/4美分，报每蒲式耳3.59美元，上周五该
合约跌至9月来最低的3.56-1/2美元。
    
    交易商称，周末有对作物有利的降雨，特别是在中西部的东部地区，
这提振了产量前景。
    
    在美国农业部发布周度作物生长报告前，路透访查的分析师预计，美
国玉米生长优良率为68%，较之前一周上升了一个百分点。
    
    美国农业部报告，最近一周出口检验美国玉米96.5608万吨，符合市
场预估的90-110万吨。
        
    今日CBOT玉米期货成交量预计为493,221口。(完) (编译 李军; 审校 母红)
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