芝加哥期市：CBOT玉米小幅收高，因美国作物等级不佳

美国各类经济指标总览--2017/6/28
美国商务部经济分析局数据显示，美国5月商品贸易收支初值为逆差659亿美元，趸售库存增长0.3% 当前值 前次值 失业率(%) 4.3 (5月) 4.4 (4月) 非农业就业岗位(万) 增加13.8 (5月) 增加17.4 (4月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (5月) +0.2 (4月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) -0.1 (5月) +0.2 (4月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.1
路透芝加哥6月27日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周二收盘小 幅上涨，交易商称，受助于上周作物评级不佳，商品市场普遍走强。 尾盘玉米期货缩小涨幅，此前最新的天气预报模型显示将有有利作物 生长的降雨。 CBOT-7月玉米合约 收高1/4美分，报每蒲式耳3.59-1/4美元，新 作12月合约 收高1/2美分，报3.77-1/2美元。 汤森路透核心商品指数 升约0.8%，因油价升至一周高位， 美元 下跌1%。 美国农业部周一稍晚称，67%的美国玉米评级为优良，与前周持平， 但低于68%的分析师平均预估。 分析师预计，美国农业部周五发布的种植面积报告将显示，美国玉米 种植面积预计为8,990.3万英亩，3月时的预估为8,999.6万英亩。 今日CBOT玉米期货成交量预计为596,347口。(完) (编译 刘静；审校 李军)
美国商务部经济分析局数据显示，美国5月商品贸易收支初值为逆差659亿美元，趸售库存增长0.3% 当前值 前次值 失业率(%) 4.3 (5月) 4.4 (4月) 非农业就业岗位(万) 增加13.8 (5月) 增加17.4 (4月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (5月) +0.2 (4月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) -0.1 (5月) +0.2 (4月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.1
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透6月28日 - 东南亚股市周三多数收低，尾随其他亚股受美股下滑拖累的跌势，但越南股市上涨，必需性消费类股及公用事业类股攀升。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 下跌0.5%，脱离周一触及的两年高位。 美国参议院共和党领袖将医保议案投票推迟后，美股主要股指之后扩大跌幅。标普500指数 周二录得约六周来最大单日跌幅，触及5月31日来最低收位。 “我们将观察特朗普政府如何回应，但我认为这显示缺乏团结一致，或是说特朗普无法真正控制他的政府，”Sunsecurities分析师Mikey Macanaig指出。 越南股市收高0.2%。 马来西亚股市收于近一个月最低位，主要受非必需性消费类股跌势拖累。 新加坡股市小跌0.1%。 “新加坡科技股尾随全球性的科技股跌势，”Net Research Asia在报告中称。 菲律宾股市下跌0.2%。 印尼金融市场因假期休市。