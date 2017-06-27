芝加哥期市：CBOT玉米小幅收高，因美国作物等级不佳

路透芝加哥6月27日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周二收盘小 幅上涨，交易商称，受助于上周作物评级不佳，商品市场普遍走强。 尾盘玉米期货缩小涨幅，此前最新的天气预报模型显示将有有利作物 生长的降雨。 CBOT-7月玉米合约 收高1/4美分，报每蒲式耳3.59-1/4美元，新 作12月合约 收高1/2美分，报3.77-1/2美元。 汤森路透核心商品指数 升约0.8%，因油价升至一周高位， 美元 下跌1%。 美国农业部周一稍晚称，67%的美国玉米评级为优良，与前周持平， 但低于68%的分析师平均预估。 分析师预计，美国农业部周五发布的种植面积报告将显示，美国玉米 种植面积预计为8,990.3万英亩，3月时的预估为8,999.6万英亩。 今日CBOT玉米期货成交量预计为596,347口。(完) (编译 刘静；审校 李军)