芝加哥期市：玉米期货走低，因美中西部降雨和交易商在农业部报告前布仓

更新版 2-中国汇市：人民币兑美元收涨创逾七个半月新高，汇率新均衡位置明显上移

* 人民币收盘飙涨逾200点，收创逾七个半月新高 * 中间价升至两周高点，美元指数跌创近九个月新低 * 人民币短期仍有上行空间，汇率新均衡上移至6.78-6.80附近 * 大行态度以及客盘结汇力道需密切关注 (新增收盘及评论) 路透北京/上海6月29日 - 人民币兑美元即期周四收盘大涨逾200点创逾七个 半月新高，为连续第四日收涨，盘中则一度大涨270点至6.7722，为去年11月9日以来新高； 中间价亦升至两周高点。本周四个交易日已经累积上涨1,400点。 交易员指出，借助美元指数连续下行，欧元等非美货币走升之际，今日上午大行再现大 单结汇，部分自营和客盘跟随结汇，带动人民币汇价放量大涨，不过其中客盘力道有多大仍 不好判断，市场预计短期人民币仍有上行空间。经过几日拉涨，人民币汇价的新均衡位置已 明显上移至6.78-6.80附近，今后仍需密切关注大行动向。 他们并表示，近期人民币汇率连续反弹，和美元指数弱势表现相符，人民币汇率指数则 相对稳定；“汇率指数稳定+双边汇率弹性上升”组合或是监管希望的形式，企业应