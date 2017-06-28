芝加哥期市：玉米期货走低，因美中西部降雨和交易商在农业部报告前布仓

欧洲汇市：英镑触及一个月高点，市场对英国可能加息时间的预期提前
路透伦敦6月29日 - 英镑周四上涨，逼近1.30美元，为英国议会选举前到现在这段时期的最高位，投资者对英国央行可能开始收紧货币政策的时间预期提前。
路透芝加哥6月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月玉米期货周三收跌2-1/2美分，报每蒲式耳3.56-3/4美元，交易商称，因包括最大玉米种植州爱荷华州在内的美国中西部部分地区迎来急需的降雨。
分析师称，交易商在美国农业部6月30日公布季度库存和种植面积报告前布仓，等待新的消息出炉。
分析师预计，美国农业部将下调美国玉米种植面积预估至8,990.3万英亩，3月预期为8,999.6万英亩。
在农业部周度出口销售报告周四公布前，分析师预计，政府将报告上周出口销售10-55万吨玉米(旧作和新作合计)。
今日CBOT玉米期货成交量预计为581,739口。(完) (编译 母红; 审校 刘静)
路透伦敦6月29日 - 英镑周四上涨，逼近1.30美元，为英国议会选举前到现在这段时期的最高位，投资者对英国央行可能开始收紧货币政策的时间预期提前。
路透东京6月29日 - 指标东京橡胶期货周四连续第四个交易日收涨，此前触及一个月高位，交易员指因受原油期货和上海期胶走强提振。
* 人民币收盘飙涨逾200点，收创逾七个半月新高 * 中间价升至两周高点，美元指数跌创近九个月新低 * 人民币短期仍有上行空间，汇率新均衡上移至6.78-6.80附近 * 大行态度以及客盘结汇力道需密切关注 (新增收盘及评论) 路透北京/上海6月29日 - 人民币兑美元即期周四收盘大涨逾200点创逾七个 半月新高，为连续第四日收涨，盘中则一度大涨270点至6.7722，为去年11月9日以来新高； 中间价亦升至两周高点。本周四个交易日已经累积上涨1,400点。 交易员指出，借助美元指数连续下行，欧元等非美货币走升之际，今日上午大行再现大 单结汇，部分自营和客盘跟随结汇，带动人民币汇价放量大涨，不过其中客盘力道有多大仍 不好判断，市场预计短期人民币仍有上行空间。经过几日拉涨，人民币汇价的新均衡位置已 明显上移至6.78-6.80附近，今后仍需密切关注大行动向。 他们并表示，近期人民币汇率连续反弹，和美元指数弱势表现相符，人民币汇率指数则 相对稳定；“汇率指数稳定+双边汇率弹性上升”组合或是监管希望的形式，企业应