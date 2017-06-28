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市场报道 | 2017年 6月 29日 星期四 04:49 BJT

芝加哥期市：玉米期货走低，因美中西部降雨和交易商在农业部报告前布仓

路透芝加哥6月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月玉米期货周三收跌2-1/2美分，报每蒲式耳3.56-3/4美元，交易商称，因包括最大玉米种植州爱荷华州在内的美国中西部部分地区迎来急需的降雨。

分析师称，交易商在美国农业部6月30日公布季度库存和种植面积报告前布仓，等待新的消息出炉。

分析师预计，美国农业部将下调美国玉米种植面积预估至8,990.3万英亩，3月预期为8,999.6万英亩。

在农业部周度出口销售报告周四公布前，分析师预计，政府将报告上周出口销售10-55万吨玉米(旧作和新作合计)。

今日CBOT玉米期货成交量预计为581,739口。(完) (编译 母红; 审校 刘静)
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