芝加哥期市：CBOT玉米上涨，因USDA月报发布前有少量技术性买盘

路透芝加哥3月8日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货小幅上涨，触及一周半高位，交易员称，因出现少量空头回补和技术性买盘。

投资者还在美国农业部(USDA)周三发布月度供需报告前调整头寸，分析师预计，政府将提高美国玉米结转库存预估。

交投最活跃的5月玉米期货 触及每蒲式耳3.62-1/2美元盘中高位，为2月25日以来最高，价格盘中还跌穿周一的盘中低位3.58-1/4美元，导致技术图形出现“外移日”，表明一些投资者对价格走势不确定。

美国中西部玉米种植地带温和的天气允许一些种植户向田间施用化肥，但预计大部分农户会在约三周以后开始种植。

基本面方面缺乏驱动价格的消息，供应整体充足限制了潜在的涨幅，动物养殖户和出口商的买盘限制价格下行。

CME Group称，有19口3月玉米期货合约 交割。

5月玉米合约 收盘上扬1-1/2美分，报每蒲式耳3.60-1/2美元。

今日CBOT玉米期货成交量预计为278,629口。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 李军)