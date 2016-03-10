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市场报道 | 2016年 3月 11日 星期五 05:45 BJT

芝加哥期市：CBOT玉米期货上涨，因美国出口销售强劲带动空头回补

路透芝加哥3月10日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周四升至两周高位，交易员称，在强劲美国出口销售数据带动下，投资者空头回补。

美国农业部稍早称，上周出口销售美国玉米117万吨，为自去年11月以来最高，接近行业预估区间80-120万吨的高端。

CME　Group数据显示，周三未平仓合约增至136.9万口，为2月18日以来最多。

CME　Group数据还显示，下周一到期的3月玉米合约有14口合约交割。

5月玉米合约 上扬3-1/4美分，报每蒲式耳3.62-3/4美元。

今日CBOT玉米期货成交量预计为297,779口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 利棣儿)

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