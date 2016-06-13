芝加哥期市：CBOT玉米期货收涨，因担忧美国高温天气和库存收紧

路透芝加哥6月13日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货 周一上涨，分析师称，因天气预报称，美国玉米种植带将出现高温天气，可能影响作物生长，并导致减产，市场对此感到不安。

天气预报称，美国玉米种植带和包括密西西比河三角洲在内的南部地区气温高于正常水平，这些地区的部分作物已开始授粉。

市场仍在消化上周五出炉的农业部月度供需报告。报告下调了对2015/16年和2016/17年美国玉米结转库存预估，降幅超过分析师的预期。

收盘后，农业部公布上周作物生长报告，美国玉米的生长优良率为75%，接受路透调查的分析师预计美国玉米的生长优良率为74%，之前一周为75%。

农业部今日稍早报告，上周出口检验美国玉米近170万吨，超过90-100万吨分析师预估区间的高端。

市场消息人士称，民间分析公司Informa Economics下调美国2016年玉米种植面积预估至9,260万英亩，一个月前的预估为9,340万英亩。 7月玉米合约 升7美分，报4.30美元。

今日CBOT玉米期货成交量预计为651,753口。(完)

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