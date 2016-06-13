芝加哥期市：CBOT玉米期货收涨，因担忧美国高温天气和库存收紧

《图表新闻》亚洲债市12月资金继续外流，但流出规模大幅下降
路透1月17日 - 外国投资者12月继续将资金撤离亚洲债券，但资金流出规模远小于11月。外资上月在韩国、马来西亚和泰国这三大市场卖超约18亿美元债券。11月时外流规模约为80亿美元。
路透芝加哥6月13日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货 周一上涨，分析师称，因天气预报称，美国玉米种植带将出现高温天气，可能影响作物生长，并导致减产，市场对此感到不安。
天气预报称，美国玉米种植带和包括密西西比河三角洲在内的南部地区气温高于正常水平，这些地区的部分作物已开始授粉。
市场仍在消化上周五出炉的农业部月度供需报告。报告下调了对2015/16年和2016/17年美国玉米结转库存预估，降幅超过分析师的预期。
收盘后，农业部公布上周作物生长报告，美国玉米的生长优良率为75%，接受路透调查的分析师预计美国玉米的生长优良率为74%，之前一周为75%。
农业部今日稍早报告，上周出口检验美国玉米近170万吨，超过90-100万吨分析师预估区间的高端。
市场消息人士称，民间分析公司Informa Economics下调美国2016年玉米种植面积预估至9,260万英亩，一个月前的预估为9,340万英亩。 7月玉米合约 升7美分，报4.30美元。
今日CBOT玉米期货成交量预计为651,753口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)
路透1月17日 - 外国投资者12月继续将资金撤离亚洲债券，但资金流出规模远小于11月。外资上月在韩国、马来西亚和泰国这三大市场卖超约18亿美元债券。11月时外流规模约为80亿美元。
他补充说，虽然换汇协议期限不能延长“将不会造成重大直接影响”，但那意味着“形势不太好时”换汇账户额度“可能减半”。 Song把换汇协议比作急需之时可用的“透支账户”。 本月稍早，受釜山慰安妇纪念雕像争议影响，日本暂停与韩国进行新的换汇协议谈判。 Song周二表示，韩国将不会寻求与日本展开进一步谈判，除非日方首先提出磋商。(完) (编译 侯雪苹/王兴亚；审校 孙茉莉/高琦)
本田汽车 跌2.7%，此前该公司称，上月末发生一辆飞度(Fit)紧凑型多用途车乘客侧安全气囊破裂事件，司机因此受轻伤。 投资者还等待英国首相特雷莎梅晚些时候的讲话，以及周五美国总统当选人特朗普的宣誓就职仪式。 东证股价指数 跌1.4%至1,509.10点，JPX-日经400指数 跌1.5%至13,516.30点。(完) ****查阅相关新闻或页面，请点选下列代码连结**** 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表 股市新闻 加拿大