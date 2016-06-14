芝加哥期市：CBOT玉米升1.5%，受美国天气忧虑提振

路透芝加哥6月14日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周二上涨1.5%，在盘初下跌后反弹，交易员称，因担心美国中西部炎热天气可能损害作物，特别是如果预报的降雨降水量不及预期。

CBOT-7月玉米合约 收涨6-1/2美分，报每蒲式耳4.36-1/2美元。

受投资者对下周英国可能脱欧的忧虑拖累，商品市场和股市普遍疲弱，盘初给此间市场带来压力。

美国农业部周一晚些时候称，美国玉米生长优良率为75%，与之前一周一致，高于分析师的预估均值74%。

美国农业部称，民间出口商向日本售出13.6万吨美国玉米，包括6万吨旧作和7.6万吨新作。

中国拍卖了154.3855万吨国储玉米，占209.9524万吨国储玉米拍卖总规模的73.5%。

今日CBOT玉米期货成交量预计为514,253口。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 母红)