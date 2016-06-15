芝加哥期市：CBOT玉米收低，因美国中西部地区降雨及获利回吐

路透芝加哥6月15日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货 周三下跌，交易员称，因美国中西部地区的降雨情况好于预期，激发了一波获利回补，此前玉米价格在上周升至两年高位。

CBOT-7月玉米期货 收跌7-1/2美分，报每蒲式耳4.29美元，盘中高见4.39美元，略低于上周峰值4.39-1/4美元，后者为现货月玉米期货 价格近两年来的高位。

新作12月玉米期货 收跌7美分，报4.39-1/2美元，盘中触及两年高位的4.48-1/2美元。

最新的中西部地区天气预报显示，下周将有更多降雨，但大部分时间温度将维持在高于正常气温水平。

中国周二和周三拍卖了312.0703万吨国储玉米，占国储玉米拍卖总量的69.57%。拍卖的玉米包括2011年、2012年和2013年作物。

今日CBOT玉米期货成交量预计为429,016口。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 李军)