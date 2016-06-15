芝加哥期市：CBOT玉米收低，因美国中西部地区降雨及获利回吐

欧元债市：公债收益率上涨，因大量供应充斥市场
路透伦敦1月18日 - 欧元区公债收益率周三上涨，昨日比利时发售60亿欧元10年期公债，规模创纪录，意大利将为60亿欧元15年期公债定价。
路透芝加哥6月15日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货 周三下跌，交易员称，因美国中西部地区的降雨情况好于预期，激发了一波获利回补，此前玉米价格在上周升至两年高位。
CBOT-7月玉米期货 收跌7-1/2美分，报每蒲式耳4.29美元，盘中高见4.39美元，略低于上周峰值4.39-1/4美元，后者为现货月玉米期货 价格近两年来的高位。
新作12月玉米期货 收跌7美分，报4.39-1/2美元，盘中触及两年高位的4.48-1/2美元。
最新的中西部地区天气预报显示，下周将有更多降雨，但大部分时间温度将维持在高于正常气温水平。
中国周二和周三拍卖了312.0703万吨国储玉米，占国储玉米拍卖总量的69.57%。拍卖的玉米包括2011年、2012年和2013年作物。
今日CBOT玉米期货成交量预计为429,016口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 李军)
路透伦敦1月18日 - 欧元区公债收益率周三上涨，昨日比利时发售60亿欧元10年期公债，规模创纪录，意大利将为60亿欧元15年期公债定价。
北美自由贸易协定(NAFTA) 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
MBS:抵押贷款支持证券 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选