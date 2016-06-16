芝加哥期市：CBOT玉米收低，因美国天气状况改善

中国证券：目前监管层正在研究再融资相关政策--新华
路透上海1月18日 - 新华社周二稍晚报导称，中国A股上市公司再融资门槛较低、规模较大，再融资后续的解禁减持，以及伴生的违法现象等，让市场担心；据了解，目前监管层正在研究再融资相关政策。
路透芝加哥6月16日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货 周四连续第二日收低，交易员称，受压于美国中西部地区天气状况改善，以及商品市场普遍下跌。
汤森路透跟踪19种主要商品CoreCommodity CRB指数 急挫 1.5%，为一个月来最大单日跌幅。
CBOT-7月玉米合约 收跌3-3/4美分，报每蒲式耳4.25-1/4美元，新作12月玉米合约 下跌3-3/4美分，报4.35-3/4美元。
本周美国中西部地区将降雨，缓解了对作物的忧虑，但气温仍高于正常。
美国农业部报告称，上周美国出口销售旧作玉米90.97万吨，新作玉米17.87万吨，处于行业预估的低端。
但新作和旧作玉米总销量连续第六周高于100万吨。
今日CBOT玉米期货成交量预计为427,306口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 利棣儿)
路透上海1月18日 - 新华社周二稍晚报导称，中国A股上市公司再融资门槛较低、规模较大，再融资后续的解禁减持，以及伴生的违法现象等，让市场担心；据了解，目前监管层正在研究再融资相关政策。
路透1月18日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月17日(周二)走势纵览。
--英国首相文翠珊（Theresa May）公布脱欧计划，表明英国将脱离欧洲单一市场，但强调最终脱欧方案会交国会表决，刺激英镑一度急弹2.9%。