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市场报道 | 2016年 6月 17日 星期五 04:45 BJT

芝加哥期市：CBOT玉米收低，因美国天气状况改善

路透芝加哥6月16日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货 周四连续第二日收低，交易员称，受压于美国中西部地区天气状况改善，以及商品市场普遍下跌。

汤森路透跟踪19种主要商品CoreCommodity CRB指数 急挫 1.5%，为一个月来最大单日跌幅。

CBOT-7月玉米合约 收跌3-3/4美分，报每蒲式耳4.25-1/4美元，新作12月玉米合约 下跌3-3/4美分，报4.35-3/4美元。

本周美国中西部地区将降雨，缓解了对作物的忧虑，但气温仍高于正常。

美国农业部报告称，上周美国出口销售旧作玉米90.97万吨，新作玉米17.87万吨，处于行业预估的低端。

但新作和旧作玉米总销量连续第六周高于100万吨。

今日CBOT玉米期货成交量预计为427,306口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 利棣儿)

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