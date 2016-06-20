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市场报道 | 2016年 6月 21日 星期二 04:46 BJT

芝加哥期市：CBOT玉米期货下跌近4%，因预报美国中西部有降雨

路透芝加哥6月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)现货月玉米合约周一下跌约3.8%，为3月以来最大单日跌幅，交易员称，因预报美国中西部地区将有对作物有利的降雨，这激发了基金结清多头头寸。

CBOT-7月玉米合约 收跌16-1/2美分，报每蒲式耳4.21-1/4美元。

在美国农业部周一稍晚发布周度作物生长报告前，路透调查的分析师预计，玉米优良率为73%，低于前周的75%。

美国商品期货交易委员会报告附录称，在截至6月14日当周，非商业投资者将CBOT玉米净多头头寸增加至272,131口，为2012年8月以来最多，这令市场非常容易受到一波波出脱多头的影响。

美国农业部周一稍早报告称，上周出口检验美国玉米123.507万吨，符合分析师预估。

今日CBOT玉米期货成交量预计为459,585口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

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上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 李军)

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