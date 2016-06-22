芝加哥期市：CBOT玉米跌至一个月低位，因美国天气改善和结清多头头寸

路透芝加哥6月22日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货 周三跌至一个月低位，延续前一交易日重挫近6%的跌势，经纪商称，因美国作物天气状况改善促使交易员结清多头头寸。

CBOT-7月玉米合约 收跌3-1/4美分，报每蒲式耳3.93美元，盘中跌至5月23日以来最低的3.92-1/4美元。

交投震荡，在低吸买盘进入时市场反弹。

交易员注意到CBOT-7月玉米期权在执行价4美元有未平仓合约，这是7月期权周五到期前拖累价格的一个因素。

芝加哥商品交易所(CME)集团称，将从周三收盘后开始提高交易CBOT玉米期货的保证金。

中国拍卖了118万吨国储玉米，是国储玉米供拍卖总量的46.9%。

今日CBOT玉米期货成交量预计为448,639口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 李军)