版本:
中国
市场报道 | 2016年 7月 29日 星期五 04:50 BJT

芝加哥期市：玉米期货录得一周来最大日跌幅，因投资者关注供需报告

路透芝加哥7月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周四下跌近1%，为一周来最大日跌幅，交易商称，受累于全球谷物供应充裕，以及美国周度出口销售报告平平。

投资者还关注农业部将于8月12日公布的月度供需报告，预计农业部可能上调美国收成预估，因作物生长状况良好。

农业部今日稍早公布的数据显示，上周出口销售当前市场年度美国玉米43.88万吨，在预估区间内。

利空的套利交易拖累9月玉米期货 跑输12月合约 等远月合约。

玉米尾盘缩减稍早跌幅，收盘时较日低高出约0.03美元。

国际谷物理事会上调2016/17年全球玉米产量预估，主要是因美国收成前景改善。

　　12月玉米合约 跌4-1/4美分，报3.38-3/4美元。

今日CBOT玉米期货成交量预计为231,637口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 利棣儿)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐