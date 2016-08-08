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市场报道 | 2016年 8月 9日 星期二 04:44 BJT

芝加哥期市：CBOT玉米收高，因空头回补和基金展期

路透芝加哥8月8日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周一小幅收高，交易员称，受助于多头价差交易，投资者将9月期货展期。

周一是为期五日的商品指数基金出脱9月合约 、展期至12月 等远月合约的第二日。

9月和12月玉米合约1CU6-Z6价差连续第二日上扬，此前在上周触及合约低位。

玉米升幅受美国作物生长状况良好和今秋收成可能创纪录高位所限。美国农业部将于周五更新其供需展望，部分投资者开始在这份月度报告出炉前轧平头寸。

路透调查的分析师预计，美国农业部周一稍晚报告称，玉米作物生长优良率将略有下跌。

美国农业部稍早报告称，上周出口检验美国玉米145万吨，高于分析师预估。

指标CBOT-12月玉米 收高1/2美分，报每蒲式耳3.34-3/4美元。

今日CBOT玉米期货成交量预计为488,499口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 利棣儿)

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