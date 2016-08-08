芝加哥期市：CBOT玉米收高，因空头回补和基金展期

英国政经：首相发言人称有关“硬退欧”的媒体报导纯属臆测
路透瑞士达沃斯1月16日 - 英国首相特雷莎梅的发言人周一称，媒体有关首相将在本周演讲中宣布“硬退欧”计划的报导纯属“臆测”。
路透芝加哥8月8日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周一小幅收高，交易员称，受助于多头价差交易，投资者将9月期货展期。
周一是为期五日的商品指数基金出脱9月合约 、展期至12月 等远月合约的第二日。
9月和12月玉米合约1CU6-Z6价差连续第二日上扬，此前在上周触及合约低位。
玉米升幅受美国作物生长状况良好和今秋收成可能创纪录高位所限。美国农业部将于周五更新其供需展望，部分投资者开始在这份月度报告出炉前轧平头寸。
路透调查的分析师预计，美国农业部周一稍晚报告称，玉米作物生长优良率将略有下跌。
美国农业部稍早报告称，上周出口检验美国玉米145万吨，高于分析师预估。
指标CBOT-12月玉米 收高1/2美分，报每蒲式耳3.34-3/4美元。
今日CBOT玉米期货成交量预计为488,499口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 利棣儿)
路透瑞士达沃斯1月16日 - 英国首相特雷莎梅的发言人周一称，媒体有关首相将在本周演讲中宣布“硬退欧”计划的报导纯属“臆测”。
路透香港1月16日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台湾上市的长华电材股份有限公司及其子公司长华科技70亿台币(2.19亿美元)的五年期贷款，一般银团阶段有八家银行参贷。该贷款用于支持他们以1.41亿美元收购新加坡SH Asia Pacific Pte的交易。
路透北京1月16日 - 中国国家能源局周一发布，2016年，全社会用电量59,198亿千瓦时，同比增长5.0%，第三产业用电量增速达11.2%。