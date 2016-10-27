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市场报道 | 2016年 10月 28日 星期五 05:14 BJT

芝加哥期市：CBOT玉米连续第三日上涨，因技术性买盘

路透芝加哥10月27日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货 周四跳升1%，连续第三日上涨，交易员称，在升穿100日移动均线切入位后激发了技术性买盘。

近月CBOT-12月玉米合约 6月以来首次收于100日移动均线切入位之上，可能测试一周前触及的三个月高位每蒲式耳3.59-1/4美元。

看多价差交易令12月期货较3月期货 和更远月份合约的贴水缩小，12/3月玉米合约价差1CZ6-H7触及8月1日以来最高。

尽管美国农业部发布的数据显示，上周美国玉米出口销售79.93万吨，低于分析师预估区间的低端，今日玉米期货仍上涨。

指标12月玉米期货 收涨3-1/2美分，报每蒲式耳3.57-1/2美元。

今日CBOT玉米期货成交量预计为321,714口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 利棣儿)

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