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市场报道 | 2016年 10月 29日 星期六 05:17 BJT

芝加哥期货：CBOT玉米下跌，因触及一周高位后获利回吐

路透芝加哥10月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货 周五四个交易日以来首次下跌，交易员称，因投资者在价格触及一周高位后获利回吐。

农户卖出玉米，因今年美国玉米丰产，种植户收成过半。技术性卖盘也起到重要作用，价格未能升穿约每蒲式耳3.59美元的10月20日高位后，激发了一波卖盘。

玉米期货本周上涨约0.8%，为过去四周来第三周上涨。

看多价差交易使增幅扩大，12/3月玉米合约价差1CZ6-H7触及7月18日以来最高。

政府文件显示，为刺激玉米消费，中国主要玉米种植省份将向大型加工商每吨提供200元人民币(29.5美元)补贴。

指标12月玉米期货 收跌2-1/2美分，报每蒲式耳3.55美元。

今日CBOT玉米期货成交量预计为186,670口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 利棣儿)

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