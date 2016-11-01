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市场报道 | 2016年 11月 2日 星期三 04:48 BJT

芝加哥期市：CBOT玉米期货下跌，因基金卖盘和全球谷物供应充裕

路透芝加哥11月1日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周二下跌，12月合约 触及一周低位，交易员称，因全球谷物供应充裕和月初的技术性卖盘。

CBOT-12月玉米期货 收跌5-3/4美分，报每蒲式耳3.49美元，盘中触及10月25日以来最低的3.47-3/4美元。

美国农业部称，民间出口商向墨西哥售出2016/17销售年度21.2344万吨美国玉米。

美国农业部称，截至周日，75%的美国玉米完成收割，符合五年均值，但低于77%的分析师预估均值。

今日CBOT玉米期货成交量预计为336,045口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 利棣儿)

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