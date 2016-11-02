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市场报道 | 2016年 11月 3日 星期四 04:49 BJT

芝加哥期市：CBOT玉米期货降至三周低点，因收割压力及基金卖盘

路透芝加哥11月2日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三下滑，连跌第四日，交易商称因美国收割带来的压力以及投资基金卖盘。

在美国联邦储备理事会(FED/美联储)发布货币政策声明前，期价跌至日低。美联储宣布维持利率不变，这令美元承压，扶助提振玉米期货从稍早触及的低点反弹。

CBOT-12月玉米期货 收跌2-3/4美分，或约0.6%，报每蒲式耳3.46-1/4美元，盘中触及10月13日以来最低。

因下周二美国总统大选及下周美国农业部供需报告发布前有不确定性，投资基金回补空头及结清多头仓位。

今日CBOT玉米期货成交量预计为384,049口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 利棣儿)

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