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市场报道 | 2016年 11月 4日 星期五 04:44 BJT

芝加哥期市：CBOT玉米上涨，因出口需求强劲

路透芝加哥11月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周四小幅走高，在周三触及三周低位后反弹，交易员称，因美国玉米出口销售好于预期。

今日走势震荡，在小幅上涨和下跌中交替。小麦市场下跌1%，也拖累玉米市场表现，大豆期价小幅上涨帮助支撑玉米市场。

美国农业部称，上周出口销售美国玉米147万吨，高于分析师预估。农业部还报告，向韩国和墨西哥分别出口13.6万吨和43.2万吨美国玉米。

CBOT-12月玉米期货 收高1-3/4美分，报每蒲式耳3.48美元。

今日CBOT玉米期货成交量预计为204,914口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 母红)

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