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市场报道 | 2016年 11月 5日 星期六 04:48 BJT

芝加哥期市：CBOT玉米收盘持平，本周下跌约2%

路透芝加哥11月4日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货 周五收盘大体持平，交易员称，尾盘回吐盘中不大的升幅，因投资者在下周二美国大选和周三发布月度供需报告前调整头寸。

玉米期货本周下跌约2%，为截至8月26日当周以来的最大周度跌幅。

路透调查的分析师预计，美国农业部下周将小幅下调美国玉米总产量和单产预估。

CBOT-12月玉米期货 收高3/4美分，报每蒲式耳3.48-3/4美元。

今日CBOT玉米期货成交量预计为193,202口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 母红)

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