版本:
中国
市场报道 | 2016年 11月 9日 星期三 05:51 BJT

芝加哥期市：CBOT玉米攀升2%，受助于基金驱动的技术性买盘

路透芝加哥11月8日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周二升逾2%，交易员称，因在美国农业部周三发布月度供需报告前出现基金驱动的买盘，以及大豆上涨带来外溢效应。

CBOT-12月玉米合约 收高8美分，报每蒲式耳3.54-1/4美元，盘中升至10月31日以来最高的3.56-1/2美元。

在合约价格突破100日和20日移动均线切入位后技术性买盘入场。

路透调查的分析师预计，美国农业部周三将在月度报告中削减美国玉米产量预估，以及2016/17结转库存预估。

美国农业部称，86%的美国玉米完成收割，略高于85%的五年均值。

今日CBOT玉米期货成交量预计为575,414口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 利棣儿)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐