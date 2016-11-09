版本:
中国
市场报道 | 2016年 11月 10日 星期四 05:55 BJT

芝加哥期市：CBOT玉米录得7月以来最大跌幅，此前USDA上调玉米产量预估

路透芝加哥11月9日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三下跌逾3%，录得7月以来最大单日跌幅，交易员称，此前美国农业部上调美国产量预估。

近月CBOT-12月玉米 跌至10月13日以来最低水平，回吐前一交易日的涨幅。该合约下跌13-1/2美分，报3.40-3/4美元。

美元指数 触及8月以来的最高水平，进一步重压玉米价格。

美国农业部在月度供需报告中将玉米作物产量预估上调至纪录高位的152.26亿蒲式耳，预计平均亩产为175.3蒲式耳，分别高于150.41亿蒲式耳和173.2蒲式耳的分析师预估。

今日CBOT玉米期货成交量预计为543,329口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 李军)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐