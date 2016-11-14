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市场报道 | 2016年 11月 15日 星期二 05:47 BJT

芝加哥期市：CBOT玉米跟随商品市场普跌走势，因美元大涨

路透芝加哥11月14日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周一下滑，交易商称受小麦等其他商品因美元大涨拖累的跌势波及。

CBOT-12月玉米 收报3.37-1/4美元，下跌3美分，盘中跌至10月3日来最低的3.35-1/2美元。

美元兑一篮子主要货币 触及11个月高位，因通胀加快和财赤扩大的前景带动美国公债收益率急升。

美国农业部报告，最近一周出口检验美国玉米61.8155万吨，低于市场预估的90-110万吨区间。

在周一稍晚美国农业部发布周度作物进展报告前，路透访查的分析师预计，美国玉米收割完成率为94%。美国农业部收盘后公布，玉米收割完成率为93%。

美国农业部还报告，民间出口商向中国出口了17.5万吨高粱，2016/17市场年度付运。

今日CBOT玉米期货成交量预计为322,809口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 利棣儿)

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