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市场报道 | 2016年 11月 16日 星期三 05:43 BJT

芝加哥期市：CBOT玉米上涨，因逢低买盘和原油急升

路透芝加哥11月15日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货 周二上涨逾1%，交易员称，因周一跌至六周低位后出现低吸买盘，且受到原油 价格急升5%的外溢效果影响。

CBOT-12月玉米期货 收高4-1/4美分，报每蒲式耳3.41-1/2美元，接近3.43美元附近的50日移动均线切入位的技术阻力位。

玉米价格走势有时与原油一致，因玉米是燃料乙醇的主要原料。

涨幅受限，因玉米收成创纪录高位，且美元 上涨令美国商品在全球市场缺少吸引力。

美国农业部称，周日，93%的美国玉米完成了收割，略高于五年均值的92%。

今日CBOT玉米期货成交量预计为354,383口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 利棣儿)

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