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市场报道 | 2016年 11月 17日 星期四 05:44 BJT

芝加哥期市：CBOT玉米期货下滑，因技术性卖盘及美元上涨

路透芝加哥11月16日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货 周三收低，因技术性卖盘及美元走强令美国谷物对持有其他货币的投资人吸引力降低。

在过去一周，美元大涨，跟随美债收益率升势，因市场预期美国政府增加开支会推高通胀。

CBOT-12月玉米期货 收低3美分，报每蒲式耳3.38-1/2美元。

该合约未能突破在3.43美元附近的50日和100日移动均线阻力位。

今日CBOT玉米期货成交量预计为257,728口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 利棣儿)

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