芝加哥期市：CBOT玉米期货收高，因技术性买盘和出口强劲

路透芝加哥11月17日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周四收高，交易员称，因技术性买盘和强于预期的出口销售数据。

CBOT-12月玉米期货 收高3-1/2美分，报每蒲式耳3.42美元，在接近3.43美元的50日移动均线切入位遇到技术阻力。

美国农业部报告称，截至11月10日当周，出口销售166.1万吨美国玉米，高于90-120万吨的行业预估。

美国农业部通过其日报系统报告称，民间出口商售出10.62万吨2016/17作物年玉米。

民间分析公司Informa Economics将明年美国玉米种植面积预估由9,097.1万英亩下调至9,084.1万英亩。

在美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦表示，可能“相对较快”的升息后，美元指数触及多年高位，限制了谷物期货的升幅。

今日CBOT玉米期货成交量预计为357,619口。(完)

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