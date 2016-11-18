版本:
中国
市场报道 | 2016年 11月 19日 星期六 05:48 BJT

芝加哥期市：CBOT玉米在技术性买盘带动下走高，本周升1.5%

路透芝加哥11月18日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货 周五上涨，12月合约升至一周半最高水平，交易员称，因技术性买盘和空头回补。

CBOT-12月玉米合约收高3-1/2美分，至每蒲式耳3.45-1/2美元，此前升穿3.43-1/2美元附近50日移动均线切入位的技术阻力水平。

现货价格走强给市场提供了支撑，因美国收割进程放缓，农户出售减慢。

本周，玉米期货攀升5-1/4美分，或1.5%，结束了之前连续两周的下滑走势。

今日CBOT玉米期货成交量预计为321,297口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 利棣儿)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐