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市场报道 | 2016年 11月 23日 星期三 05:43 BJT

芝加哥期市：CBOT玉米期货收高，受大豆期货升势带动

路透芝加哥11月22日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货 周二收高，连升第四日，交易商称，受大豆期货上涨和技术性买盘带动。

CBOT-12月玉米合约 收高1-1/4美分，至每蒲式耳3.51美元，此前触及11月9日来最高3.51-3/4美元。

执行价在3.50美元的看跌和看涨期权有大量未平仓合约，在CBOT-12月玉米期权合约周五到期前，这可能牢牢锁住价格在该水准附近。

美国农业部表示，截至周日美国玉米的收割完成率为97%，五年均值为96%。

今日CBOT玉米期货成交量预计为368,591口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 利棣儿)

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