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市场报道 | 2016年 11月 24日 星期四 05:44 BJT

芝加哥期市：CBOT玉米期货涨跌不一，近月合约因技术性卖盘收低

路透芝加哥11月23日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三收盘小幅涨跌互现，现货月12月合约 收跌，交易员称，因感恩节假日来临前出现技术性卖盘，及美元走高。

美元 急升至近14年最高，因预计美国联邦储备理事会(FED/美联储)将在下月和明年升息。美元走强通胀令美国作物在全球市场竞争力降低。

CBOT-12月合约 收跌1/4美分，报每蒲式耳3.50-3/4美元。

今日CBOT玉米期货成交量预计为364,856口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 李军)

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