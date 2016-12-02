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市场报道 | 2016年 12月 3日 星期六 05:45 BJT

芝加哥期市：CBOT玉米期货从两个月低位反弹，因低吸买盘

路透芝加哥12月2日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收涨，交易商称，因在昨日触及两个月低位后，出现低吸买盘。但本周收跌，为逾三个月最大周度跌幅。

美国和全球玉米供应充裕，玉米期货涨幅受限。

交投活跃的CBOT-3月玉米期货 收涨4-3/4美分，或1.4%，报每蒲式耳3.47-1/4美元，周四触及9月30日以来最低3.41-3/4美元。

该合约本周下跌3.1%，为三周来首周下跌，且为截至8月26日当周以来的最大周跌幅。

分析师称，市场传言中国可能有意在一定程度上放宽对美国干玉米酒糟的进口关税，这给玉米价格提供了一定的支撑。

CBOT报告，无12月玉米合约交割。

今日CBOT玉米期货成交量预计为194,680口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)

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