芝加哥期市：CBOT玉米期货收低，因获利了结及阿根廷降雨

路透芝加哥12月8日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周四收低，交易商称，因阿根廷降雨及主要出产国预报有更多降雨，刺激了获利了结。

在周五美国农业部发布月度供需报告前，投资人轧平仓位，市场预计玉米结转库存将小幅增加。

CBOT-3月玉米期货 收低4-1/2美分，报每蒲式耳3.53-1/2美元，该合约跌穿50日移动均线，但没有跌穿100日移动均线。

消息称特朗普将任命俄克拉荷马州总检察长Scott Pruitt为美国环保局局长，这令玉米期货承压，一些交易商担心这可能限制美国对以大豆和玉米为原材料的生物燃料的需求。

强于预期的周度出口销售报告限制了市场的跌幅。美国农业部报告，最近一周出口销售美国2016-17年度玉米149.54万吨，远高于市场预估区间70-100万吨。

CBOT报告，无12月玉米合约交割。

今日CBOT玉米期货成交量预计为253,132口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 利棣儿)