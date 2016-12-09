芝加哥期市：CBOT玉米期货收高，USDA报告库存预估小于预期

路透芝加哥12月9日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五攀升约1.5%，从之前两日连跌中反弹，交易商称，因美国农业部(USDA)供需报告中的库存预估小于市场预期。

本周，近月玉米期货升3.3%，创10月中来表现最好的一周。本周升幅主要是因周一大涨逾3%，受技术性买盘带动。

美国农业部在月度供需报告中预计，2016/17年度美国玉米结转库存预估为24.03亿蒲式耳，同11月预估一致，但较路透访查分析师预估值低1,000万蒲式耳。

美国农业部还表示，全球玉米结转库存预估为2.2225亿吨，高于11月预估的2.1819亿吨。分析师预估均值为2.1924亿吨。

CBOT-3月玉米期货 收高6美分，报每蒲式耳3.59-1/2美元

CME Group报告，无12月玉米合约交割。

今日CBOT玉米期货成交量预计为178,198口。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)