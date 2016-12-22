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市场报道 | 2016年 12月 23日 星期五 05:44 BJT

芝加哥期市：CBOT玉米收盘持平，盘中跌至接近三周最低

路透芝加哥12月22日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周四触及近三周最低水平，因技术性卖盘，收盘基本持平。

交投最活跃的3月合约 收盘持平于每蒲式耳3.47-1/4美元，盘中低见3.46美元，为12月2日以来最低价。

交易员称，市场在圣诞周末到来前进行整固。

美国农业部称，上周出口销售美国玉米125.1万吨，高于80-110万吨的预估区间。

另外，美国农业部称，墨西哥买入10.04万吨美国玉米。

今日CBOT玉米期货成交量预计为137,034口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 利棣儿)
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