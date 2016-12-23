芝加哥期市：CBOT玉米期货触及三周低位，因技术性卖盘和节前盘整

欧洲汇市：英镑下滑，因英国第一季经济增长不及欧洲其他国家
英国第一季国内生产总值(GDP)修正后为较前季增长0.2%，初估值为增长0.3%。报告中的分项数据进一步显示，在英国投票决定脱离欧盟一年后，经济开始陷入困境。
路透芝加哥12月23日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五触及三周低位，因技术性卖盘，以及市场在圣诞节假期前进行盘整。
交投最活跃的CBOT-3月玉米期货 收跌1-1/2美分，报每蒲式耳3.45-3/4美元，盘中触及12月2日以来最低3.45-1/2美元。
该合约本周下跌约3%，因全球供应充裕继续影响市场。
美国农业部报告，出口商出口销售11.8万吨美国玉米到不知名目的地，2016/17市场年度交割。这是多日来第二笔不低于10万吨的出口交易。
下周一芝加哥期货交易所因圣诞节假期休市。
今日CBOT玉米期货成交量预计为119,146口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)
英国第一季国内生产总值(GDP)修正后为较前季增长0.2%，初估值为增长0.3%。报告中的分项数据进一步显示，在英国投票决定脱离欧盟一年后，经济开始陷入困境。
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