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市场报道 | 2016年 12月 24日 星期六 05:44 BJT

芝加哥期市：CBOT玉米期货触及三周低位，因技术性卖盘和节前盘整

路透芝加哥12月23日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五触及三周低位，因技术性卖盘，以及市场在圣诞节假期前进行盘整。

交投最活跃的CBOT-3月玉米期货 收跌1-1/2美分，报每蒲式耳3.45-3/4美元，盘中触及12月2日以来最低3.45-1/2美元。

该合约本周下跌约3%，因全球供应充裕继续影响市场。

美国农业部报告，出口商出口销售11.8万吨美国玉米到不知名目的地，2016/17市场年度交割。这是多日来第二笔不低于10万吨的出口交易。

下周一芝加哥期货交易所因圣诞节假期休市。

今日CBOT玉米期货成交量预计为119,146口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)
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