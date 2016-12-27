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市场报道 | 2016年 12月 28日 星期三 05:44 BJT

芝加哥期市：CBOT玉米期货收高，受技术性买盘带动升至一周高位

路透芝加哥12月27日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周二上涨，3月合约触及一周高位，交易商称，因技术性买盘及受大豆和小麦期货升势惠及。

交投最活跃的CBOT-3月玉米期货 收高9-1/4美分，报每蒲式耳3.55美元，盘中触及12月19日以来最高的3.56美元。

3月合约升穿100日和20日移动均线，之后在切入位约3.56美元的50日移动均线水准遭遇阻力。

美国农业部报告，最近一周出口检验美国玉米97.0506万吨，接近预估区间77.5-97.5万吨的高端。

今日CBOT玉米期货成交量预计为177,210口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)
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