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市场报道 | 2016年 12月 29日 星期四 05:44 BJT

芝加哥期市：CBOT玉米合约下跌，因技术性卖盘和美元上涨

路透芝加哥12月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货合约周三下跌，交易员称，因技术性卖盘，美元 走坚，南美作物天气忧虑缓解给市场带来压力。

CBOT-3月玉米合约 收跌6-3/4美分，报每蒲式耳3.48-1/4美元，跌穿切入位在3.51美元附近的100日移动均线，但在前一交易日的区间内波动。

美元上涨，因担心明年英国的脱欧谈判，以及预计美国经济增长将加快。美元走强令美国谷物对持有其他货币的投资人的吸引力降低。

今日CBOT玉米期货成交量预计为166,810口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 李军)
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