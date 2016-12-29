芝加哥期市：CBOT玉米期货小幅收高，维持区间交易

路透芝加哥12月29日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周四在年末的震荡交投中小幅收高，受助于美元走软，令以美元计价的美国谷物在全球市场更有吸引力。

CBOT-3月玉米合约 收高1-1/2美分，报每蒲式耳3.49-3/4美元，在昨日的区间内交投。

美元兑日圆触及15日低位，因交易员利用假期的淡静交投机会，将美元的近期涨幅获利了结。

在美国农业部周五发布出口销售数据前，交易员预计上周出口销售美国玉米80-120万吨之间。

中国政府称，未来三年将增加使用玉米作为原料的可生物降解塑料产量，提高玉米作为动物饲料的使用量，这是吸收国内过剩玉米供应的最新措施。

今日CBOT玉米期货成交量预计为122,349口。(完)

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