芝加哥期市：CBOT玉米期货小幅收高，维持区间交易

美国热股：百思买第一季同店销售意外增长，盘初股价急升12.8%
路透5月25日 - 美国排名第一的电子产品零售商百思买(Best Buy)周四公布，季度同店销售意外增长，受游戏和移动产品需求支撑。百思买公布季度同店销售增长1.6%，而据研究机构Consensus Metrix，分析师平均预估为下滑1.5%。
路透芝加哥12月29日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周四在年末的震荡交投中小幅收高，受助于美元走软，令以美元计价的美国谷物在全球市场更有吸引力。
CBOT-3月玉米合约 收高1-1/2美分，报每蒲式耳3.49-3/4美元，在昨日的区间内交投。
美元兑日圆触及15日低位，因交易员利用假期的淡静交投机会，将美元的近期涨幅获利了结。
在美国农业部周五发布出口销售数据前，交易员预计上周出口销售美国玉米80-120万吨之间。
中国政府称，未来三年将增加使用玉米作为原料的可生物降解塑料产量，提高玉米作为动物饲料的使用量，这是吸收国内过剩玉米供应的最新措施。
今日CBOT玉米期货成交量预计为122,349口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>
(编译 刘静；审校 李军)
路透5月25日 - 美国排名第一的电子产品零售商百思买(Best Buy)周四公布，季度同店销售意外增长，受游戏和移动产品需求支撑。百思买公布季度同店销售增长1.6%，而据研究机构Consensus Metrix，分析师平均预估为下滑1.5%。
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美国劳工部周四公布，美国一周初请失业金人数为23.4万人(预估为23.8万人。 当前值 前次值 失业率(%) 4.4 (4月) 4.5 (3月) 非农业就业岗位(万) 增加21.1 (4月) 增加7.9 (3月修正值) 平均时薪(%) +0.3 (4月) +0.1 (3月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (4月) -0.3 (3月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.1 (4月)