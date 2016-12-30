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市场报道 | 2016年 12月 31日 星期六 05:44 BJT

芝加哥期市：CBOT玉米期货收涨，但今年连跌第四年

路透芝加哥12月30日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五温和收涨，受技术面因素影响，但今年收跌约2%，为连续第四年下跌。

CBOT近月玉米期货 收涨2-1/4美分，报每蒲式耳3.52美元，低于2015年的收盘价3.58-3/4美元。

2016年玉米市场承压，因美国收成创纪录导致库存增加。

美国农业部报告，上周出口销售美国旧作玉米95.8万吨，与市场预期一致。

南美作物天气的不确定性扶助支撑玉米市场。

今日CBOT玉米期货成交量预计为175,243口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)
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