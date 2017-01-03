芝加哥期市：玉米期货攀升1%，因技术性买盘和指数基金重新平衡组合权重

台湾经济指标预测--5月25日至8月21日
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 5月22日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/26 1600 经济成长率 4月 -- +2.56% (统计值) (Q1概估) * 6月5日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 6/5 1620 外汇存底 5月底 -- 4,384.26亿美元 6/6 0830 消费者物价指 5月 -- +0.12%
路透芝加哥1月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周二走坚，因技术性买盘和预期商品指数基金将在2017年初重新平衡资产组合权重，因而本月会买入谷物。
CBOT-3月玉米期货 收涨3-3/4美分，报每蒲式耳3.55-3/4美元，盘中触及近两周高位3.58-1/2美元。
标普高盛商品指数和彭博商品指数的基金经理去年秋天宣布，计划在2017年增加玉米和小麦在其指数中所占的权重，这两支基金通常在1月份进行这类调整。
美元 急升限制了玉米的上行势头。
美国商品期货交易委员会(CFTC)的周度持仓报告显示，截至12月27日当周，投机客增加其所持CBOT玉米期货的净空头头寸，至10月中以来最高水平，使市场很容易出现一波空头回补。
今日CBOT玉米期货成交量预计为234,224口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 利棣儿)
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 5月22日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/26 1600 经济成长率 4月 -- +2.56% (统计值) (Q1概估) * 6月5日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 6/5 1620 外汇存底 5月底 -- 4,384.26亿美元 6/6 0830 消费者物价指 5月 -- +0.12%
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 4月 +9.4% +13.2% 6/7 -- 商品进口(y/y) 4月 +23.5% +19.8% 6/7 -- 外销订单(y/y) 4月 +7.4% +12.3% 6/20 -- 经常帐(亿美元) 第1季 +163.9亿美 194.5亿美 r 8/21 元 元 国际收支(亿美元) 第1季 +24.3亿美元 7.2亿美元
路透5月25日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月24日(周三)走势纵览。