芝加哥期市：玉米期货攀升1%，因技术性买盘和指数基金重新平衡组合权重

路透芝加哥1月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周二走坚，因技术性买盘和预期商品指数基金将在2017年初重新平衡资产组合权重，因而本月会买入谷物。

CBOT-3月玉米期货 收涨3-3/4美分，报每蒲式耳3.55-3/4美元，盘中触及近两周高位3.58-1/2美元。

标普高盛商品指数和彭博商品指数的基金经理去年秋天宣布，计划在2017年增加玉米和小麦在其指数中所占的权重，这两支基金通常在1月份进行这类调整。

美元 急升限制了玉米的上行势头。

美国商品期货交易委员会(CFTC)的周度持仓报告显示，截至12月27日当周，投机客增加其所持CBOT玉米期货的净空头头寸，至10月中以来最高水平，使市场很容易出现一波空头回补。

今日CBOT玉米期货成交量预计为234,224口。(完)

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