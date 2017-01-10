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市场报道 | 2017年 1月 11日 星期三 05:45 BJT

芝加哥期市：CBOT玉米期货收低，美国农业部报告前出现仓位调整

路透芝加哥1月10日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周二收低，因在本周稍晚美国农业部发布关键报告前，交易商调整仓位。

CBOT-3月玉米合约 收低1-3/4美分，报3.58-1/4美元。

巴西政府机构国家商品供应总局(CONAB)将该国2016/17年度玉米产量预估上调至8,450万吨，高于12月预估的8,380万吨。

美国农业部周四发布季度库存报告前，路透访查的分析师预计，农业部将公布截至12月1日美国玉米库存123亿蒲式耳，将为历来同期最高纪录。

分析师还预计，美国农业部将下调美国去年玉米产量预估。

今日CBOT玉米期货成交量预计为200,658口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)
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