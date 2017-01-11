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市场报道 | 2017年 1月 12日 星期四 05:44 BJT

芝加哥期市：CBOT玉米期货收跌，市场等待美国农业部报告

路透芝加哥1月11日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三收跌，因交易员在美国农业部周四发布数个关键作物报告前调整头寸。

CBOT-3月玉米合约 收跌1美分，报每蒲式耳3.57-1/4美元，盘中跌至一周低位的3.52美元。

中国商务部周三表示，最终裁定原产于美国的进口干玉米酒糟存在倾销及补贴，决定自周四(12日)起，对上述产品征收反倾销税及反补贴税，税率分别为42.2%-53.7%及11.2%-12.0%不等，均高于此前的初裁税率，征收期限为五年。 消息也令市场承压。

美元指数逆转稍早涨势走低后，CBOT小麦期货削减跌幅。

市场预计，为在2017年进行资产配置权重调整，商品指数基金将会增加购买玉米和小麦期货，减少大豆期货购买量。周三是为期五天的配置权重调整期的第三天，这支持了玉米市场。

在美国农业部周四发布季度报告前，路透调查的分析师预计，政府将报告12月1日美国玉米库存为123亿蒲式耳，为历史上当日最高水平。

分析师还预计，政府将下调2016年玉米产量预估。

今日CBOT玉米期货成交量预计为325,043口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 李军)
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